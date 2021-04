Ski-Revolution: Die Crosser wandern zu den Alpinen

Ein Job, in dem er in den nächsten Jahren - Waldner plant aktuell zumindest bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand - noch viel bewegen möchte. Der erste Schritt soll im Juni im Rahmen des FIS-Kongress bestätigt werden. „Skicross wird sich ab nächster Saison von der Freestyle-, in Richtung der Alpin-Sparte bewegen und ab dem Winter 2022/23 ganz dort angesiedelt sein“, verrät Waldner. „Das ist eine leise Revolution und große Aufwertung für unseren Sport.“