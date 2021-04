„Schwaz impft“: Aktion zwischen Erfolg und Chaos

Stornowelle für zweite Impfung zeichnet sich ab

Vier Wochen später, am 8. April, geht es in die zweite Impfrunde. Bereits am Beginn zeichnet sich ab, dass viele Erstgeimpfte zum zweiten Termin nicht erscheinen. Das löst Nervosität beim Land Tirol, der BH Schwaz und bei leitenden Ärzten dieser Aktion aus. Zumindest zeigt dies ein E-Mail-Verkehr, der der „Krone“ vorliegt. So heißt es etwa in einem Mail aus dem Büro des Landeshauptmannes: „Viele melden sich von der Zweitimpfung ab, aus verschiedenen Gründen. Wir müssen aber erstens den Impfstoff aufbrauchen und zweitens den Impfschutz garantieren.“ Die BH Schwaz bestätigt in einer Antwort, „dass es relativ viele Abmeldungen aus unklaren Gründen gibt. Um die Herdenimmunität nicht zu gefährden, werden wir die Zweitimpfung daher explizit nochmals empfehlen“. Und auch ein leitender Arzt betont in einer E-Mail an rund 80 Ärzte im Bezirk, dass sich eine „steigende Stornozahl“ abzeichne. Um möglichst viele Erst-Geimpfte zur Zweitimpfung zu motivieren, wird an die 46.000 Personen eine SMS versendet.