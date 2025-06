Gall nun Gesamtneunter, Almeida feiert Etappensieg

Topfavorit Joao Almeida ist auf der ersten Bergetappe der heurigen Tour de Suisse solo zum Etappensieg gefahren. Der Kapitän des UAE Team Emirates gewann am Mittwoch das vierte Teilstück von Heiden über 193,1 Kilometer und 3.000 Höhenmeter nach Piuro vor einem Duo. In der zweiten Verfolgergruppe und als Sechster kam Felix Gall (Decathlon AG2R) mit einer Minute Rückstand ins Ziel. Der Franzose Romain Grégoire kam unmittelbar vor Gall an und behielt seine Gesamtführung.