Wirbel um geimpfte Polizisten in Tirol

„Personen als Back-up mit höherem Infektionsrisiko“

„Wie stets kommuniziert wurde, wurden im Zuge von ,Schwaz impft’ auch Personen als Back-up vorgesehen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind sowie im Bezirk Schwaz arbeiten. Insgesamt konnten im Zusammenhang mit dieser Aktion damit rund 50 Personen des Bildungszentrums der Sicherheitsexekutive Absam - Lehrer und Schüler - als auch 147 einpendelnde Polizisten, die zu einer Polizeidienststelle in diesem Bezirk fahren, mit einem Impfstoff an diversen Impfstandorten sowie in der Frundsbergkaserne im Vomp bedient werden“, erklären Land Tirol und Landespolizeidirektion.