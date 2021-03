„Genug impfbereite Kolleginnen und Kollegen in eigenen Reihen“

„Ich bin zwar dankbar dafür, dass Tiroler Polizistinnen und Polizisten sowie Angehörige der Polizeischule in Absam die Möglichkeit einer Impfung im Bezirk Schwaz eingeräumt bekommen haben, aber ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass externe Personen in den vorgesehenen Impfstoff-Überschuss-Pool reklamiert wurden, zumal wir in unseren eigenen Reihen genug impfbereite Kolleginnen und Kollegen für eine kurzfristige Impf-Aktivierung gehabt hätten“, spricht Landespolizeidirektor Edelbert Kohler Klartext.