Die „Corona-Polizistin“ bekam nur einen Verweis

Souveräner Kantersieg

Verteidiger Andreas Kleinbichler aus Graz gelang allerdings souverän ein Kantersieg: Seine Mandatin wurde hinsichtlich der Teilnahme an der Demonstration freigesprochen, auch für ihre Äußerungen in einer Rede und in einem Interview fuhr der Anwalt einen Freispruch ein. Letztlich blieb nur ein Verweis wegen der Nichteinhaltung des Mindestabstands übrig. Denn auch die Verletzung der Maskenpflicht war kein Disziplinardelikt. Die Steyrerin konnte zwei ärztliche Gutachten vorweisen, dass sie aufgrund einer traumatischen Erfahrung nicht fähig ist, Masken zu tragen.