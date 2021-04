Robo-Raumschiff haucht Satelliten neues Leben ein

Damit Satelliten in der Umlaufbahn bleiben, sind gelegentliche Kurskorrekturen notwendig, für die ein Treibstoffvorrat mitgeführt wird. Geht dieser zur Neige, erreicht der Satellit das Ende seiner Lebensdauer und wird normalerweise in einen „Friedhof-Orbit“ geschickt, berichtet „The Verge“. Bei Northrop Grumman will man die Lebensdauer mit Service-Raumfahrzeugen verlängern. Sie docken an altersschwache Satelliten an und leihen ihnen ihren Antrieb, um sie ein paar Jahre länger in Position zu halten.