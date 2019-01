Firmen entdecken Geschäft mit Weltraumschrott

Reparatur im All lukrativer als neue Satelliten-Missionen

Vor allem in der US-Hauptstadt Washington wurden in den vergangenen Jahren viele Unternehmen gegründet, die Satelliten warten, nicht zuletzt weil eine Reparatur im All profitabler ist als neue Satelliten-Missionen. SSL etwa will 2021 ein Raumfahrzeug ins All schicken, das in einer entfernten, geostationären Umlaufbahn zwei bis drei Dutzend Satelliten warten kann. Dort, etwa 36.000 Kilometer von der Erde entfernt, gibt es rund 500 aktive Satelliten, hauptsächlich für Telekommunikation.