So freuten sich die Briten über die Pub-Öffnung

Während der harte Lockdown am Montag hierzulande zumindest in Wien und Niederösterreich bis zum 2. Mai verlängert wurde, freuten sich die Briten über die Wiederöffnung der traditionellen Pubs. Auf zahlreichen Fotos und Posts in den sozialen Medien waren gut besuchte Pubs und Restaurants und Menschen in Feierlaune zu sehen. Verantwortlich dafür ist das rasche Voranschreiten der Impfkampagne in Großbritannien und der damit verbundene Beginn der zweiten Phase der Corona-Lockerungen.