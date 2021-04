Lockdown-Ende in Großbritannien: „Ist großartig!“

„Am Montag werde ich selbst zu einem Pub gehen und vorsichtig, aber unwiderruflich, ein Bier an meine Lippen führen“, hatte Großbritanniens Premier Boris Johnson am Ostermontag in London verkündet. An diesem Montag wollte er sein Vorhaben in die Tat umsetzen. Diesen Plan gab er allerdings wegen der Trauer um den verstorbenen Prinz Philip auf. An seiner Stelle werden wohl Tausende andere durstige Briten einem Lokalbesuch frönen, Frisöre, ein Schwimmbad oder eine Bibliothek aufsuchen oder im Fitnesscenter trainieren.