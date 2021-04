Tabuisierte Sexualität in unserer Gesellschaft

Das ist natürlich eine pikante Geschichte, nicht zuletzt wegen der Fallhöhe. Der mit einer Frau verheiratete Familienvater und Vertraute von Premier Viktor Orban hatte sich als FIDESZ-Politiker um die christlich-konservativen Werte in Ungarn verdient gemacht. Nachdem belgische Medien über die „Orgie“ berichteten, mehrte sich Kritik an der Doppelmoral und einer bürgerlichen Fassade des Politikers. Ungarn steht international schon länger in der Kritik, weil sexuelle Minderheiten nicht gleichgestellt werden. FIDESZ hatte etwa verhindert, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen.