„In welche Löcher sollen Rechte verschwinden?“

Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv lieferten sich Eva Glawischnig und Andreas Mölzer einen Schlagabtausch – unter anderem über Herbert Grönemeyers umstrittene Wutrede in der Wiener Stadthalle. Mölzer zeigte sich empört über dessen Aussage, Rechte sollten „in ihren Löchern verschwinden“, Glawischnig verteidigte die Meinungsfreiheit des Musikers. Auch Herbert Kickls Aschermittwochsrede sorgte für Diskussion: Seine Bezeichnung von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger als „Sachspende“ für die Ukraine kritisierte Glawischnig scharf als diskriminierend.
