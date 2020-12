Sexparty in Brüssel: Fidesz-Politiker tritt zurück

Der Fidesz-Politiker Jozsef Szajer hatte am Wochenende überraschend seinen Rücktritt als EU-Abgeordneter bekannt gegeben. Nun sind die Gründe bekannt: Der Parteifreund von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban war unter den Gästen einer illegalen Sexparty in Brüssel. Nachdem die belgische Polizei laut Medienberichten die wegen der Pandemie-Bestimmungen des Landes verbotene Orgie mit Drogen, Sex und Alkohol beendet hatte, stellte sich Szajer, nachdem sein Versuch über das Dach zu flüchten gescheitert war, der Polizei als EU-Parlamentarier vor. Der 59-Jährige betonte in einer Erklärung auf seiner Website, dass er sämtliche Konsequenzen tragen werde.