Alkolenker schlief im Auto bei laufendem Motor ein

Ein 24-jähriger aus Steyr fuhr am 11. April in den Nachtstunden mit dem PKW seines Vaters nach durchzechter Nacht im Gemeindegebiet von St. Ulrich bei Steyr. Er verursachte dabei - aufgrund der festgestellten, frischen Beschädigungen am PKW - offensichtlich einen Verkehrsunfall und beging Fahrerflucht. Eine passende Unfallstelle wurde noch nicht gefunden und eine entsprechende Anzeige eines Geschädigten liegt noch nicht vor.