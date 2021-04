23-Jähriger schnitt sich mit Motorsäge ins Bein

Ein 23-jähriger Völkermarkter war am Samstag gegen 16.55 Uhr in einem Waldstück in der Gemeinde Eberndorf damit beschäftigt, Holzarbeiten mit einer Motorsäge durchzuführen. „Dabei verschlug es die Motorsäge so unglücklich, dass der Mann trotz Schnittschutzhose eine Schnittwunde erlitt“, berichtet ein Polizist.