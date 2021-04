ÖVP wirft Koalitionspartner Postenschacher vor

Am Vormittag präsentierten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein grüner Vize Werner Kogler noch gemeinsam den wirtschaftlichen „Comebackplan“ für die Zeit nach der Corona-Krise, am Nachmittag gab es dann eine offene Attacke der Türkisen gegen den grünen Koalitionspartner: Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger wirft Vizekanzler Werner Kogler wegen der Bestellung dessen Ex-Beraters Josef Meichenitsch in den Aufsichtsrat der ABBAG (Abbaumanagementgesellschaft des Bundes) Postenschacher vor.