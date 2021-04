Weltärztebund prophezeit Triage in Deutschland

Es ist nicht die erste Warnung, die vonseiten der Intensivmedizin in den vergangenen Tagen ausgesprochen wurde. Angesichts der Infektionslage wird ein schneller, harter Lockdown gefordert. „Unser Appell an die politisch Verantwortlichen ist, akut zu handeln. Jeder Tag zählt“, so DIVI-Präsident Gernot Marx. Die Vereinigung nimmt an, dass es in den nächsten zehn Tagen kein freies Intensivbett mehr gibt.