Achterbahnfahrt der Wetterextreme geht weiter

„Am Montagnachmittag rechnen wir mit einer Kaltfront, die Abkühlung und Regen mit sich bringt“, so Ortner. Am Dienstag und Mittwoch sind dann wieder Schneeschauer auch im Flachland möglich. Die heimischen Obstbauern haben die Wetterentwicklung genau im Blick. Vor allem in der Nacht auf heute Freitag hat es noch einmal gehörig abgekühlt.