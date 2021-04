Kaufratgeber: So finden Sie die optimale Tastatur

Sie ist das wichtigste Mensch-Computer-Interface, trotzdem verschwenden die meisten PC-Anwender kaum einen Gedanken an ihre Tastatur. Dabei gibt es beim Keyboard, über das unsere Befehle in den Computer fließen, eine fast unüberschaubare Vielfalt - vom billigen Einsteigermodell bis zum sündhaft teuren Luxusgerät, das Eingabegerät und Statement in einem ist. Wie Sie die richtige Tastatur für Ihre Zwecke finden, erfahren Sie hier.