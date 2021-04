Wechselt Vlhovas Ex-Trainer Magoni in die Schweiz?

Es war ziemlich klar, dass Livio Magoni wusste, was er tat, als er den Fahrstil seines besten Schützlings als "Bügeleisen" bezeichnete. Aus solchen Beleidigungen resultieren fast immer Konflikte, aus Konflikten werden manchmal auch Trennungen. So gesehen ist das, was zwischen Vlhova und ihrem Trainer passiert ist, keine Überraschung.