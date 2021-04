„Ibiza-Detektiv“ Julian H. sagt im U-Ausschuss aus

Unter großem Medieninteresse und mit starker Polizeipräsenz hat am Donnerstag die Befragung des Privatdetektivs Julian H. im Ibiza-U-Ausschuss begonnen. Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das die türkis-blaue Regierung platzen hatte lassen, wurde Anfang März nach Österreich ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. In seinem Eingangsstatement übte Julian H. Kritik an der Justiz und behauptete, er solle „mundtot“ gemacht werden.