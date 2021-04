Blümel und Detektiv im Ibiza-U-Ausschuss geladen

Spannende Woche im Ibiza-U-Ausschuss. Nach dem schon zweiten Auftritt des Finanzministers am Mittwoch wird am Donnerstag der verhaftete Ibiza-Detektiv erstmals befragt. In nun aufgetauchten Chats ist die Rede von einer mysteriösen Auszahlung eines deutschen Aufdeckermediums vor der Videoveröffentlichung.