Handball: Bonusrundensiege für Fivers und Hard

Die Fivers Margareten haben am Mittwoch in der Bonusrunde der spusu Handballliga einen 33:29-(17:14)-Sieg bei Schlusslicht Ferlach gefeiert und damit die Tabellenführung verteidigt. Einen Punkt hinter den Wienern liegt Hard nach einem 26:24 (13:12) in Schwaz. Je zwei weitere Zähler dahinter folgen Schwaz und Krems, das bereits am Dienstag gegen Westwien 29:29 remisiert hatte.