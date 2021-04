Junger Pole als falscher Polizist verurteilt

Daher nimmt er die Schuld auf sich. Als Rädchen einer Bande, die es in Kärnten auf Senioren mit Festnetztelefon abgesehen hatte. Die Masche ähnelt dem althergebrachten Neffentrick. „Ein Mann mit deutschem Akzent rief an, sagte er sei von der Polizei“, berichtet ein Klagenfurter. „Die Tochter hätte einen Unfall verschuldet und sei nicht versichert. Um sie auszulösen, müsste ich 72.000 Euro bringen.“ Er konnte zwar nur 10.000 auftreiben; die übergab er dann an den Angeklagten, der auch von weiteren Betrugsopfern erkannt wird. Insgesamt erbeutete der Pole für seine Auftraggeber 52.000 Euro. Bei einem Coup mit weiteren 43.000 Euro klickten dann für ihn die Handschellen - die echte Polizei hat damit zumindest einen falschen Polizisten aus dem Verkehr gezogen.