So hilft ein Roboter die Olympia-Fackel zu tragen

Der Fackellauf war am 25. März in Fukushima gestartet worden, die Flamme sollte von etwa 10.000 Personen durch die 47 Präfekturen Japans von Hand zu Hand weitergegeben werden. Statt durch Osaka getragen zu werden, wird sie nun Corona-bedingt am 13./14. April im Expo ‘70 Commemorative Park an freiwillige Träger weitergereicht, Zuschauer sind nicht zugelassen. Dies erklärten die Olympia-Organisatoren. Der Staffellauf endet mit der Entzündung des olympischen Feuers bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio am 23. Juli.