Weiter Distance Learning am Stundenplan im Osten

Distance Learning nur bei Inzidenz über 400

In den anderen Bundesländern konnten die Schüler gestern teils wieder in ihre Schulen zurück: An den Volksschulen steht der gleiche Schulbetrieb wie vor Ostern auf dem Programm – also Präsenzunterricht. An den restlichen Schulen herrscht Schichtbetrieb. Ausgenommen sind jene Bezirke und Gemeinden, die eine Woche lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 400 aufweisen und wo der Anstieg nicht durch ein spezifisches Ereignis wie größere Betriebs-Cluster erklärbar ist.