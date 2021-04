16-Jähriger geht „spielend“ durch die Corona-Krise

100.000 Downloads

Am Wochenende wurde es bereits 100.000-mal heruntergeladen. Für Noah ist es ein kleines „Osterwunder“, dass so viele Leute an seinem Gratis-Game Spaß haben und sich damit beschäftigen. Er möchte alle Jugendlichen ermutigen, die Zeit der Pandemie zu nutzen und ihren Hobbys nachzugehen. „So kann man auch online mit den Freunden in Kontakt bleiben“, so der Bursch.