Lockdown-Verlängerung: „Ja, aber bitte konsequent“

Die ursprünglich bis 11. April geplante „Osterruhe“ geht nun doch in die Verlängerung. Eine weitere Woche soll der Lockdown andauern, um die Intensivstationen zu entlasten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte dies am Dienstag an, am Nachmittag zogen auch Niederösterreich und das Burgenland mit.