Tierversuche: Sind sie noch zu rechtfertigen?

Während in manchen Ländern Tierversuche zum üblichen Prozedere gehören, nicht nur, was die Medizin, sondern etwa auch Kosmetikprodukte betrifft, gibt es beispielsweise in der EU eine strenge Richtlinie. Diese hat das Ziel, Verfahren an lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke vollständig zu ersetzen, sobald dies möglich ist. Wissenschaftlich betrachtet sind Tierversuche nicht immer auf den Menschen übertragbar. Zudem gibt es mittlerweile innovative Methoden, wie In-vitro-Tests und computergestützte Modelle.