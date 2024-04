Nachzug: Wie kann die Integration funktionieren?

Der Familiennachzug von Flüchtlingen wird in Österreich immer mehr zur Belastung, was insbesondere das Bildungssystem auf die Probe stellt. Auch kommt es vermehrt zu Gewaltausschreitungen, wie kürzlich bei einer Massenschlägerei unter Tschetschenen. Wie können die unterschiedlichen Kulturen integriert und ein friedvolles Zusammenleben erreicht werden? Welche Maßnahmen sind von Seiten der Regierung und des Bildungsministerium erforderlich? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge in den Kommentaren!