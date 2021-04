Platzfrage: Dr. Portisch statt Dr. Lueger?

Dr.-Karl-Renner-Ring, Maria-Theresien-Platz, Falcostiege,... Viele Orte in Wien werden nach bekannten Persönlichkeiten benannt, welche einen Mehrwert für Österreich gebracht haben. Erst kürzlich ist der Jahrhundert-Journalist Hugo Portisch mit 94 Jahren verstorben. Auch er leistete seinen Beitrag für das Land, Portisch gilt als Geschichtenerzähler erster Klasse. So wird nun in den sozialen Medien darüber diskutiert, dem Rolls Royce des Journalismus einen Namensplatz in Österreich zu widmen, als großer Vorschlag wird der Dr.-Karl-Lueger-Platz genannt.