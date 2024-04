Foren-Mythen: Klima – War es immer schon so heiß?

Die oben angeführte Aussage wird von wissenschaftlichen Studien und gesammelten Daten widerlegt, die ein eindeutiges Bild zeichnen. In den letzten 1200 Jahren waren die Temperaturen nie so hoch wie jetzt. Die globale Durchschnittstemperatur lag im letzten Jahrzehnt 1,1 Grad über den Werten des späten 19. Jahrhunderts, die Tendenz ist steigend. In alpinen Gebieten sind es sogar 2 Grad. Das bedeutet beispielsweise, dass große Mengen an einstmals als ewiges Eis bezeichnete Eismassen schmelzen. In Grönland, in der Antarktis, aber auch bei uns; hier sind es die Gletscher, die davon betroffen sind.



Und auch für unser Land bringt der Klimawandel immer mehr Hitzetage. Im Vergleich zum Zeitraum von 1961 bis 1990 gab es im Durchschnitt sechs Tage, an denen es 30 Grad und mehr hatte. In den letzten zehn Jahren ganze 22. Wenn wir uns nun daran zu erinnern glauben, dass es früher auch schon so heiß war wie heute, sind diese Erinnerungen nicht unbedingt falsch. Wir können uns durchaus an einzelne, damals als heiß bezeichnetete Tage erinnern. Allerdings nicht präzise genug, um verlässliche Aussagen zu machen, wenn es um den Klimawandel geht. Dafür braucht es Daten und Fakten, die in den richtigen Kontext gesetzt werden.