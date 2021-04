Agenda Austria: Hohe Kosten durch langsames Impfen

WHO beklagt „inakzeptable langsame“ Impfungen

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zuletzt die „inakzeptabel langsame“ europäische Impfkampagne kritisiert. Die schleppende Verteilung der Impfstoffe in Europa führe zu einer „Verlängerung“ der Pandemie, beklagte der Europa-Direktor der WHO, Hans Kluge, am Donnerstag und forderte eine Beschleunigung der Impfprogramme in Europa.