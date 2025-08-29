Vorteilswelt
Auf Erfolgsschiene

Wiener Westbahnhof wieder „bester Bahnhof“

Österreich
29.08.2025 07:48
Alle Jahre wieder: Der Wiener Westbahnhof ist bei Fahrgästen besonders beliebt.
Alle Jahre wieder: Der Wiener Westbahnhof ist bei Fahrgästen besonders beliebt.(Bild: Jöchl Martin)

Beim Bahnhofsranking vom VCÖ konnte der Wiener Westbahnhof erneut einen Sieg einfahren. Und auch der Hauptbahnhof in der Hauptstadt brillierte: Er wurde zur schönsten Bahnstation gewählt. 

0 Kommentare

Beim jährlichen VCÖ-Bahnhofstest ist zum dritten Mal in Folge der Wiener Westbahnhof von den Fahrgästen am besten von allen großen Bahnhöfen bewertet worden. „Silber“ ging heuer an den St. Pölten Hauptbahnhof, „Bronze“ an den Salzburger Hauptbahnhof. Für den Test haben rund 14.400 Fahrgäste in den Zügen sowie online die Bahnhöfe bewertet, wie es am Freitag in einer Aussendung des VCÖ hieß.

Bahnhof gut erreichbar
Die Fahrgäste schätzten am Westbahnhof besonders die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und zu Fuß, die Anzahl der Ticketautomaten sowie die Helligkeit im Gebäude. Am zweitbesten wurde heuer der Hauptbahnhof St. Pölten bewertet, bei dem die Fahrgäste die gute Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad sowie die Barrierefreiheit sehr schätzten.

Bregenzer Bahnhof im Ranking negativ
Mit Ausnahme von Bregenz Hauptbahnhof wurden aber alle großen Landeshauptstadt-Bahnhöfe beim VCÖ-Bahnhofstest gut bewertet. „Bahnhöfe sollen ein Ort sein, an dem Fahrgäste gerne ankommen und verweilen, die gut erreichbar sind und, wo viele Züge ankommen und wegfahren“, bringt es VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf den Punkt.

Wiener Hauptbahnhof am schönsten
Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte war der Bahnhof Lienz in Osttirol der Sieger. Unter anderem wurde die Erreichbarkeit mit dem Rad, die Barrierefreiheit und das Gebäude insgesamt von den Fahrgästen top bewertet. Am zweitbesten wurde der Bahnhof von Rankweil in Vorarlberg von den Fahrgästen bewertet, vor dem Bahnhof von Kitzbühel.

Zum schönsten Bahnhof wurde der Wiener Hauptbahnhof, vor dem Salzburg Hauptbahnhof, dem Wien Westbahnhof, dem Grazer Hauptbahnhof und dem Linzer Hauptbahnhof gekürt. Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte war ebenfalls der Bahnhof Lienz in Osttirol am schönsten.

