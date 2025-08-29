Neue Vorschriften
USA beenden Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt
Die USA haben die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar (685,17 Euro) seit Freitag abgeschafft. Die Österreichische Post hat bereits am 26. August die Zustellung von Paketen in die USA vorerst großteils eingestellt.
- Präsident Donald Trump hatte die Ausnahme zunächst für China aufgehoben – und Ende Juli auch das Ende der Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt angeordnet.
- Internationale Postdienste hatten bereits in den vergangenen Wochen vorsorglich Sendungen in die USA eingeschränkt.
- Nach seit Freitag geltenden Regeln müssen auf die Waren die geltenden US-Zölle für das Herkunftsland bezahlt werden – oder für eine Übergangsfrist von sechs Monaten alternativ eine Gebühr von 80 bis 200 Dollar. Eine Ausnahme gibt es für „echte“ Geschenke im Wert unter 100 Dollar.
Trump begründete den Schritt unter anderem damit, dass in nach der sogenannten „De-Minimis“-Regelung zollfreien Paketen in großem Stil gefährliche Drogen in die USA geschmuggelt worden seien. In den vergangenen Jahren waren zollfreie Paketlieferungen unter anderem dank Billigwarenabietern wie Temu und Shein stark gestiegen.
