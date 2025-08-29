USA beenden Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt

Trump begründete den Schritt unter anderem damit, dass in nach der sogenannten „De-Minimis“-Regelung zollfreien Paketen in großem Stil gefährliche Drogen in die USA geschmuggelt worden seien. In den vergangenen Jahren waren zollfreie Paketlieferungen unter anderem dank Billigwarenabietern wie Temu und Shein stark gestiegen.