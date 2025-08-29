„400 km/h“? Verstappen scherzt über Wolff-Aussagen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat mit Aussagen über mögliche Höchstgeschwindigkeiten in der Formel 1 von 400 km/h für Aufsehen gesorgt. Im Fahrerlager hat dies vor allem für Stirnrunzeln gesorgt. Weltmeister Max Verstappen reagiert mit Humor.
„Wenn die volle Leistung freigesetzt wird, kratzen wir an der 400-km/h-Marke“, erklärte Wolff in einem Interview mit „Auto Motor und Sport“. Eine Aussage, die sofort für großes Aufsehen sorgte. Immerhin liegt der aktuelle Geschwindigkeitsrekord in der Formel 1 „nur“ bei 378 km/h – aufgestellt von Valtteri Bottas im Jahr 2016 in Baku.
Angesprochen auf die Änderungen des Reglements für 2026, brachte der Mercedes-Teamchef nun also einen neuen Geschwindigkeitsrekord ins Spiel. Allerdings verwies der Österreicher dabei lediglich darauf, dass durch die neuen Reglements solche Geschwindigkeiten unter Extrembedingungen möglich seien.
Verwunderung im Fahrerlager
Im Fahrerlager hat man die Aussagen des 53-Jährigen unterdessen mit etwas Verwunderung aufgenommen. „Ich glaube keine Geschichten. Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn du in Monza die erste Schikane wegnimmst, dann fahren wir vielleicht 400“, konterte etwa Alpine-Pilot Pierre Gasly.
Weltmeister Max Verstappen unterdessen amüsierte sich: „Vielleicht schafft es ja der Motor von Toto“, lacht der Niederländer vor dem Heimrennen in Zandvoort. „Aber die FIA hat schon erklärt, dass sie das nicht zulassen wird. Man wird da aufpassen“, gab er abschließend noch zu bedenken.
