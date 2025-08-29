18-Jähriger raste mit 233 km/h durchs Murtal

Wieder einmal ein Fall von verrückter Raserei in der Steiermark: Auf der Murtal Schnellstraße wurde ein erst 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer von der Polizei mit 233 km/h erwischt.
Ein 18-jähriger Obersteirer hat die Murtal Schnellstraße wohl mit dem Red Bull Ring verwechselt. Der junge Mann und Probeführerscheinbesitzer raste am Donnerstag bei Spielberg nämlich mit Tempo 233 über die S36. Eher suboptimal für ihn, dass eine Zivilstreife auf seine illegale Raserei aufmerksam wurde.
Fahrzeug beschlagnahmt
Die Polizisten konnten den Probeführerscheinbesitzer auch relativ bald anhalten. Seinen Schein ist er jetzt los, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Besonders bitter für den (geständigen) Raser: Er gab an, das Auto erst am Vortag gekauft zu haben und wollte es einmal austesten.
