Feuerwehr Marchtrenk zieht überraschend zurück

„Die Entscheidung der Führung, ihre Funktionen niederzulegen und aus der Feuerwehr auszuscheiden, ist eine rein wirtschaftliche. Die Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich, die von den Betroffenen selbst zu tragen wären, stehen in keinem Verhältnis – weder zur Sache noch zur persönlichen Belastung. Dieser Schritt ist daher keinesfalls als Schuldeingeständnis zu werten“, heißt es bei der Feuerwehr Marchtrenk. Die Austritte würden nach einer Frist von vier Wochen wirksam.