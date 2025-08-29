Feuerwehr Marchtrenk zieht überraschend zurück

Jetzt doch – nach mehr als einem Jahr der Vorwürfe, polizeilichen Ermittlungen und Antrag auf Amtsenthebung zieht das Kommando der Feuerwehr Marchtrenk in OÖ die Reißleine. Und tritt freiwillig zurück. Zwei Wochen vor einer öffentlichen Befragung beim Landesfeuerwehrkommando, das über die Abberufung zu entscheiden hätte.
„Die Entscheidung der Führung, ihre Funktionen niederzulegen und aus der Feuerwehr auszuscheiden, ist eine rein wirtschaftliche. Die Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich, die von den Betroffenen selbst zu tragen wären, stehen in keinem Verhältnis – weder zur Sache noch zur persönlichen Belastung. Dieser Schritt ist daher keinesfalls als Schuldeingeständnis zu werten“, heißt es bei der Feuerwehr Marchtrenk. Die Austritte würden nach einer Frist von vier Wochen wirksam.
Kein taktischer Rückzug
Damit wird aller Voraussicht nach die Befragung der Kommando-Mitglieder rund um die Vorwürfe über undurchsichtige Buchführung, Abrechnungen und Co. ausfallen. Dass die Beschuldigten einen taktischen Rückzug machen und nach dem angesetzten Befragungstermin wieder auf ihre Posten zurückkehren, wird vom Landeskommando nicht erwartet: „So einfach kann man einen Austritt nicht widerrufen.“
Ermittlungen bleiben unberührt
Das vergangene Jahr habe tiefe Spuren in der Feuerwehr-Gemeinschaft von Marchtrenk hinterlassen, schreiben die Kameraden in einem offenen Brief, doch der Zusammenhalt sei noch immer noch gegeben. Die Ermittlungen der Justiz bleiben vom Rücktritt des Kommandos unberührt.
