Details des Intel-Deals noch in der Schwebe

Leavitt bezeichnete sie als eine von Trump vorgeschlagene „kreative Lösung“. Ein Vertreter des Weißen Hauses führte auf Nachfrage aus, dass einige Punkte, darunter eine Vergabe von drei Milliarden Dollar aus dem Verteidigungsministerium für eine „Secure Enclave“, noch nicht abgeschlossen seien. Es war zunächst unklar, ob die Äußerungen darauf hindeuten, dass die Vereinbarung noch überarbeitet werden könnte.