Perfekter Wurf brachte LAC-Athleten zur Medaille

Quali für U 23-EM als Ziel

Bis Juni wird nun in erster Linie trainiert und die Form bei kleineren Meetings überprüft. Im Sommer stehen dann die großen Brocken am Programm. „Der Juni ist mit Bewerben durchgeplant. Bei den Staatsmeisterschaften muss die Form am Höhepunkt sein“, betont die Lehramt-Studentin, die sich auch noch für die U 23-EM in Norwegen Anfang Juli qualifizieren will. Dafür muss sie die Scheibe bis 27. Juni auf 48,50 Meter schleudern.