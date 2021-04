Sieben im Nest zum Osterfest

Wissen Sie noch, was Sie am Ostersonntag 2008 gemacht haben? Auf Anhieb vermutlich nicht. Kleiner Tipp: Es war der Tag, an dem Salzburg zuhause ein 0:7-Debakel gegen Rapid kassierte. Nun wird’s wohl bei vielen klingeln. Denn dieses Spiel ging in die Geschichte ein, blieb unvergessen. Und markiert einen ganz dunklen Tag in der Ära Red Bull.