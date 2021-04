Raubüberfall in Hotel: Viel Fragen offen

Es war keine spontane Aktion, wirkt wie ein gezielt geplanter Überfall – auch wenn derzeit noch unklar ist, ob die Täter ihr Opfer gekannt haben. Kurz nach Mitternacht machten sich am Samstag sechs Unbekannte zu einem Appartementhotel in Wals-Siezenheim auf. Einer der Männer schaffte es von der Terrasse aus ins Innere des Gebäudes. Dann dürfte er einen 32-Jährigen gezwungen haben, die Tür für seine Komplizen zu öffnen. Allesamt gingen sie in das Appartement des Mannes. Dort überschlugen sich die Ereignisse.