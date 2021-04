Top! Grazer Feuerwehr rettete Mops mit Sauerstoff

Karfreitag in aller Früh, gegen 5.30 Uhr, wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Graz gerufen. Die Bewohner, ein 31-Jähriger und eine Frau (29), hatten das Feuer bemerkt, alarmierten Hilfe, konnten sich, Hund und Katze in Sicherheit bringen.