Wie froh wird Ostern 2022 sein?

Das Bild ging um die Welt: Auf dem leeren Petersplatz in Rom betete der Papst am 27. März 2020 um ein baldiges Ende der Pandemie. Es war eine historische Geste, ein außertourliches „Urbi et orbi“ für 1,3 Milliarden katholische Christinnen und Christen. Man könnte sagen, Gott hat die Bitte des Heiligen Vaters nicht erhört, denn Ostern 2021 feiern wir erneut im Lockdown. Und Europa befindet sich noch immer mitten in der Krise.