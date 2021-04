Wandern als Aufbruch zu sich selbst

Dem Neuen Testament zufolge fielen das Leiden, Sterben und Auferstehen Christi in eine Pessachwoche. Deshalb bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum. In der Westkirche fällt es für gewöhnlich auf einen Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Dieser zeigte sich im Ländle Ende März bei wolkenlosem Nachthimmel besonders imposant und war bis weit in den Vormittag hineinzusehen.



Der besondere Zauber der Zeit um Ostern

Am 21. März, wenn Tag und Nacht genau gleich lang dauern, wurde bereits in vorchristlicher Zeit gefeiert. Die Menschen freuten sich über die zunehmende Kraft der Sonne, die länger werdenden Tage und die erwachende Natur. So könnte sich das Wort Ostern sogar vom altgermanischen Wort Austro ableiten, das Morgenröte bedeutet. Ob gläubig oder nicht - diese Zeit scheint von einem besonderen Zauber umgeben. Und so sollen auch die heutigen Wandertipps Naturerlebnisse mit Orten der Spiritualität verknüpfen: Im Oberland starten wir bei der Pfarrkirche in St. Anton im Montafon. Das in einer Hanglage stehende Gebäude zeichnet sich im Inneren durch eine besondere Symbiose von Neu und Alt aus und ist dem heiligen Antonius geweiht. Vom Kirchenparkplatz geht es links gerade aus der schmalen Straße entlang bis nach gut 500 Metern rechter Hand ein Pfad in den Wald abzweigt. Dieser Weg wird von kreativen Händen aus der Gemeinde stets jahreszeitlich entsprechend geschmückt. Derzeit leuchten bunte Ostereier von Bäumen und Sträuchern. Farbenfroh bemalte Steine blitzen aus Moos und Gras hervor, fantasievolle Windspiele sorgen für eine ätherische Klanguntermalung.