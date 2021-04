Ewiges Leben für Eichhörnchen & Co. im Museum

Eines vorweg: Tiere werden heutzutage nicht mehr extra gejagt, um aus ihnen Präparate zu machen – was die Landes-Kultur-GmbH an „Material“ bekommt, stammt etwa von Verkehrsunfällen oder aus Zoos: „Der Präparator schneidet den Tierkörper auf, gerbt und reinigt die Haut und stopft sie mit einem künstlichen Körper aus, etwa aus Holzwolle oder PU-Schaum“, erklärt mit Stephan Weigl der Bereichsleiter für Naturwissenschaften am Museum. Weil es so schwierig ist, die Tiere natürlich aussehen zu lassen, gibt es sogar Bewerbe dafür. Aber Taxidermie ist kein überflüssiges Hobby, sondern wichtig für die Wissenschaft: „Wenn eine Art ausstirbt, sind Präparate die einzigen Zeugen“, so Weigl.