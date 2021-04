Ford Mondeo: Viel Vergangenheit, keine Zukunft

Ford begründet den Schritt mit der bevorstehenden Total-Elektrifizierung der Marke. Ab 2030 will man - jedenfalls in Europa, wo die EU-Kommission dieses Projekt mit besonderem Engagement vorantreibt - nur noch E-Autos feilbieten. Tatsächlich dürfte es aber auch noch einen weiteren Grund geben. Das Käuferinteresse verschiebt sich in Richtung der modernen Crossovers und SUVs, deren Vorteile einer erhöhten Sitzposition und bei gleichem Innenraum kleineren Verkehrsfläche nicht mehr mit irgendwelchen Nachteilen erkauft werden müssen.