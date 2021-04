Studie: Was bringen die Corona-Maßnahmen?

Das Schließen von Geschäften, Gastronomie und Friseursalons hat in der zweiten Welle aus epidemiologischer Sicht am meisten gebracht. Dort seien laut einer Oxford-Studie die Ansteckungen am meisten zurückgegangen, nämlich um zehn bis 20 Prozent, erklärte Komplexitätsforscher Peter Klimek im Ö1-„Morgenjournal“. Derzeit wisse man allerdings noch nicht, warum das so ist.