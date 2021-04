Ostergrüße aus dem Zoo Salzburg

Drillinge bei den Kamerunschafen

Zwar wird das Osterfest im Zoo Salzburg in diesem Jahr auf Sparflamme begangen, ganz spurlos wird es dennoch nicht an den Besuchern und vor allem an den Tieren vorbeigehen. So wird es coronabedingt keine Ostereiersuche für die jungen Zoobesucher geben. Wie schon in den vergangenen Monaten der Fall, sind bis auf Weiteres alle Veranstaltungen im Zoo Salzburg abgesagt. Dafür dürfen sich die Tiere über das eine oder andere österliche Enrichment freuen.