Eierfärben: Auf die richtige Zutat kommt’s an

Käfigeier durch Importe

Obwohl die konventionelle Käfighaltung in der EU verboten ist und in Österreich seit 2020 auch keine sogenannten „ausgestalteten Käfige“ - mit Platz pro Henne von etwas mehr als einem DIN A4-Blatt - mehr zugelassen sind, bleiben Eier aus solchen Haltungsformen nach wie vor im Umlauf. Sie kommen über Importe aus Polen, der Ukraine, den USA, Argentinien, China und Albanien zu uns und gelangen verarbeitet - etwa als Flüssig-Ei oder Eipulver - in unsere Nahrung. „In Backwaren, aber auch in Nudeln, Mayonnaise oder Fertigprodukten werden tonnenweise Eier unbekannter Herkunft und Haltung konsumiert“, kritisiert Nachhaltigkeitsexperte Johannes Heiml vom Konsumentenschutz der AK.